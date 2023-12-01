Dünya merkez bankalarında 'faiz artırımı' trendi Dünya merkez bankaları, koronavirüs salgını nedeniyle artan enflasyona faiz artırarak çözüm arıyor.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs salgınının üretim ve tedarik süreçlerinde oluşturduğu olumsuzluklar ile artan jeopolitik riskler, gelişmiş ülkeler dahil dünya genelinde enflasyonun yükselmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bnaksı'nın (ECB) hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Barkası (TCMB) verilerine göre, kurumun takip ettiği 12 "gelişmiş ülke" merkez bankası son 21 ayda toplam 160 toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıların 106'sında, politika faizlerinin artırılması yönünde karar çıktı.

239 toplantının 105'inde politika faiz artırıldı

Aynı dönemde izlenen 15 "gelişmekte olan ülke" merkez bankası da toplam 239 toplantı gerçekleştirirken bunların 105'inde politika faizleri artırıldı.

Söz konusu toplantıların karar metinlerinde "sıkılaşma" vurguları da öne çıktı.

Türkiye'de durum

Türkiye de şu anda politika faizini yüzde 40'a yükseltmiş bulunuyor. Türkiye'nin enflasyon hedefi ise uzun vadede yüzde 5 olarak şekilleniyor.