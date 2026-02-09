Dünya tahıl üretiminde rekor beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), yayımladığı son raporda, dünya tahıl piyasalarına ilişkin iyimser bir tablo ortaya koydu. Konsey, küresel tahıl üretiminin önceki sezona göre 133 milyon ton artarak rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.

ÜRETİM TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

IGC’nin 2026 yılının ilk raporunda, Temmuz 2025–Haziran 2026 dönemine ilişkin hububat üretim projeksiyonları paylaşıldı. Kasım ayında açıklanan önceki rapora kıyasla üretim tahmini 31 milyon ton artırılırken, geçen sezona göre toplam artışın 133 milyon tona ulaşacağı öngörüldü.

KÜRESEL TÜKETİM DE YÜKSELİYOR

Rapora göre dünya genelinde tahıl tüketiminin de artış eğilimini sürdüreceği belirtiliyor. Küresel tüketimin 66 milyon tonluk yükselişle 2 milyar 416 milyon tona çıkması bekleniyor.

STOKLARDA 3 SEZON SONRA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Son üç sezondur gerileme gösteren küresel tahıl stoklarının, 2025/2026 döneminde yüzde 8 artışla 634 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte küresel arzın 3 milyar tonun üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

MISIR VE BUĞDAY ÖNCÜLÜĞÜNDE BOLLUK

Raporda, özellikle mısır ve buğdayda beklenen yüksek rekoltenin üretim artışında belirleyici olacağına dikkat çekiliyor. Arpa ve sorgumda da sezonluk zirvelerin görüleceği, toplam üretimdeki artışın yaklaşık yüzde 6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.