Dünyada kakao fiyatları zirve tazeledi

Emtia fiyatlarındaki yükseliş ikinci haftasına girerken tarım grubunda geçen hafta karışık bir seyir izlendi.
Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,6, mısır yüzde 2,2, soya fasulyesi yüzde 2,1 değer kaybederken, pirinç yüzde 1 değer kazandı.
ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 0,1, kahve yüzde 2,1, kakao yüzde 1,1 yükseliş kaydederken, şeker yüzde 7,5 azaldı.
Kahve fiyatları, Brezilya'da devam eden kurak havanın kahve mahsulünü olumsuz etkileyeceği endişelerinden de destek alıyor.
1 ton kakao 4 bin 334 dolar
Kakao fiyatları, son dönemde kakao arzına ilişkin endişeler nedeniyle güçlendi. Kakao, geçen hafta ton başına 4 bin 334 dolarla zirve tazeledi.
Fildişi Sahili'ndeki kakao fiyatları
Fildişi Sahili'ndeki çiftçilerinin limanlara sevk ettiği kakaonun 1 Ekim-17 Aralık tarihlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüşle 671 bin 544 tona gerilediği tahmin ediliyor.
Fed etkisi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesi emtia piyasasını pozitif etkilemeye devam ediyor.
Değerli metallerde durum
Geçen hafta değerli metallerde paladyum hariç yükseliş eğilimi öne çıkarken, altın yüzde 1,7, gümüş yüzde 2,6, platin yüzde 2,9 değer kazanırken, paladyum yüzde 0,3 değer kaybetti.
Baz metaller
Baz metallerde de geçen hafta yükseliş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 2,5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,3 artış kaydetti.
Enerji
Enerji grubuna bakıldığında da haftayı Brent petrol yüzde 3,7, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 3,5 artışla kapattı. Haftalık doğalgaz stoklarının beklenenden daha fazla azalmasıyla da gaz fiyatları yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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