Dünyanın en fazla kazandıran meslekleri

Haber Merkezi

Dünya dijitalleşmeye doğru giderken tercih edilen meslekler de yön değiştirdi.

Uzmanlara göre, gelecekte yükselecek meslekler dijitalleşme ve artan ihtiyaçlarla ilgili olacak. Yaşlanan nüfusun büyümesi sebebiyle hemşire, sosyal hizmet, kişisel bakım ve danışmanlık uzmanı gibi mesleklere olan ihtiyacın artacak.

SAĞLIK-YÖNETİCİLİK-TEKNOLOJİ

Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, bu yıl en yüksek maaşların sağlık, teknoloji ve yöneticilik alanlarında toplandığını ortaya koyuyor.

SSBM Business School tarafından The Herald Sun'da yayımlanan "Yocket Global Trends Raporu" kazanan mesleklerde yeni listeyi ortaya koydu.

DİPLOMASIZ MESLEKLER KAZANIYOR

Üniversite diploması gerektirmeyen ama yüksek gelir sağlayan “new-collar” yani "yeni yaka" mesleklerin yükselmesine neden oldu.

Etik hacker’lar, temiz enerji teknisyenleri ve kamyon şoförleri gibi pratik bilgiye dayalı işler ydolğun maaşlara ulaşıyor.

The Herald Sun‘a göre, “yeni yaka” işlerde maaşlar, bazı mühendislik pozisyonlarını geride bırakmış durumda.

SAĞLIK İLK SIRADA

Beyin cerrahları, yılda ortalama 500 ila 800 bin dolar arasında gelirle listenin ilk sırasında yer alıyor.

Anesteziyologlar ve psikiyatristler de yıllık 300 bin doları aşan gelirleriyle öne çıkıyor.

KAZANMAYA DEVAM EDECEK MESLEKLER

Uzmanlara göre yapay zeka, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji sektörleri önümüzdeki yıllarda da yüksek kazanç vadetmeye devam edecek.

Aynı zamanda dijital sağlık çözümleri ve tele-tıp gibi alanlarda yeni iş kolları ortaya çıkıyor.

YÜKSELEN MESLEKLERİN ORTALAMA YILLIK GELİRLERİ

CEO: 1 milyon 500 bin dolar

Beyin Cerrahı: 600 bin dolar

Anesteziyolog: 400 bin dolar

Yatırım Bankacısı: 250 bin dolar

Psikiyatrist: 300 bin dolar

Yapay Zeka Mühendisi: 200 bin dolar

Veri Bilimcisi: 180 bin dolar

Kamyon Şoförü (ABD): 150 bin adet

Etik Hacker: 130 bin dolar

Yenilenebilir Enerji Mühendisi: 120 bin dolar