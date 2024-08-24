Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lloyd’s List’in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu'na Türkiye'den katılan dev limanlar hakında bilgi verdi.

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Haber Merkezi

Türkiye, ulaştırma alanındaki yükselişini limanlarındaki gelişmelerle sürdürüyor.

Limanlar uluslararası lojistiğin en önemli merkezleri olarak dünyada önemini koruyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Türk limanının, İngiltere’nin önde gelen haber portallarından Lloyd’s List’in hazırladığı İlk 100 Liman (One Hundred Ports) 2024 Raporu listesinde yer aldığını söyledi.

AMBARLI, KOCAELİ, MERSİN VE TEKİRDAĞ LİMANLARI LİSTEDE

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 limanın yer aldığı sıralamada; İstanbul Ambarlı Limanı’nın 64’üncü, Kocaeli Limanı’nın 85’inci, Mersin Limanı’nın 91’inci ve Tekirdağ Limanı’nın 100’üncü sıradan listeye girdiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Bunun yanı sıra en dikkat çekici başarı hikayesi sergileyen Ambarlı Limanı’nın konteyner elleçleme miktarının 2023'te Türkiye’nin deniz ticaretinin büyümesiyle doğru oranda büyüyerek 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

ULUSLARARASI RAPORDA TÜRKİYE'DEN 4 LİMAN VAR

Rapora göre; 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiye’den 4 liman bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türk limanlarının sıralamada 2022 yılına göre yükselişte olduğunu vurguladı.

AMBARLI LİMANI 10 SIRA YÜKSELDİ

2022 yılında 74. sırada bulunan Ambarlı Limanı’nın 10 sıra yükselerek 2023 yılında 64. sıradan listeye girdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “2022 yılında 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı 85. sıraya, 92. sırada bulunan Mersin Limanı 91. sıraya yükseldi.” dedi.

TEKİRDAĞ LİMANI YERİNİ KORUDU

Uraloğlu, listede 100. sırada bulunan Tekirdağ Limanı’nın ise yerini koruduğunu belirtti.

Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

“EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARINDA OLDU”

Türkiye’nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için durmadan çalıştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “2023'te Türkiye’nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında oldu. 2023 yılında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 3 milyon 170 bin 430 TEU konteyner elleçlendi.” dedi.

“AMBARLI LİMANI’NDA KONTEYNER ELLEÇLEME MİKTARI 9 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI”

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7’sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7’sini transit yükler ve yüzde 3,6’sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu da ifade eden Uraloğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

2023’te Ambarlı Limanı’ndaki konteyner elleçleme miktarı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,6’lık bir artış gösterdi. Konteyner ticareti yüzde 10’dan fazla artan Ambarlı, en dikkat çekici başarı hikayesini sergileyerek 2022 yılında 74. iken 2023 yılında listede 64. sıradan listeye girdi. 2022 yılında 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 3 milyon 170 bin 430 TEU’ya ulaşmıştır.

"KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI KONTEYNER ELLEÇLEME MİKTARI YÜZDE 4,8 ARTTI"

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki elleçleme hacminin de önemli ölçüde artmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığını ve bu artış sayesinde 2022 yılında 89. sırada yer aldığı listede 2023 yılında 85. sıraya yükseldiğini duyurdu.

Uraloğlu, “Kocaeli Liman Başkanlığında 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEU’ya ulaştı.” ifadelerini kullandı