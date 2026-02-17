ABD, İran'la anlaşınca altın çakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile ABD arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde tarafların bazı konularda mutabakat sağladığı ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam etme konusunda anlaştığı bildirildi.

Bu gelişme altın ve gümüş gibi emtiaları düşüş yönünde etkiledi.

Anlaşmadan sonra ons altın 4 bin 894 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin 682 lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 938 liradan 6 bin 885 liraya geriledi.

Çeyrek altın: 11 bin 768 liradan 11 bin 668 liraya geriledi.

Cumhuriyet altını: 47 bin 951 liradan 47 bin 567 liraya geriledi.

Tam altın: 47 bin 83 liradan 46 bin 699 liraya indi.

Yarım altın: 23 bin 542 liradan 23 bin 329 liraya geriledi.

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı aynı gerekçe ile yüzde 3,21 kayıpla 104,24 liraya indi.

Gümüşün onsu yüzde 3,80 inişle 73,70 dolara çekildi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, anlaşma saatı sonrasında yüzde 2,01 düşerek 67 bin 45,3 dolara geriledi.

İRAN-ABD ANLAŞTI

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Umman'ın aracılığında Cenevre'de yapılan ve yaklaşık üç buçuk saat süren İran-ABD arasındaki dolaylı nükleer görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya varıldı.

Tarafların anlaşmaya varılan konuların detaylarını görüşmek üzere ülkelerine dönmesi ve ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.