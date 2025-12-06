Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu: Türkiye ilk 10’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı kapsamlı listelerle bilinen TasteAtlas, bu yıl kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle oluşturulan 2025 yılı “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” listesini paylaştı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek ortalamaları alan mutfaklar, üst sıralarda yer aldı.

Listenin son sırasında Kıbrıs mutfağı bulunurken Türk mutfağı, 7. sıradan listeye girdi.

1- İTALYA

Zengin Roma kültürünün izlerini taşıyan İtalyan mutfağı; makarna, pizza gibi hamur işleri, farklı soslar ve tiramisu, cannoli gibi tatlılarıyla öne çıkıyor.

2- YUNANİSTAN

Türk mutfağıyla benzer yanlarıyla bilinen Yunan mutfağı, Akdeniz ürünlerinin ağırlıkta olduğu ve taze deniz ürünlerinin ön plana çıktığı bir mutfak olarak öne çıkıyor.

3- PERU

Peru mutfağı, yerli halkın mutfak gelenekleri ile göçmenlerin getirdiği tatların birleşmesiyle oluşan çok kültürlü bir yapıya sahip.

4- PORTEKİZ

Portekiz mutfağı, geleneksel tarım ve balıkçılığı modern gastronomiyle harmanlayan bir yapıda.

5- İSPANYA

Tarih boyunca birçok kültürden etkilenen İspanyol mutfağı; tapas, paella, empanada, gazpacho ve tortilla gibi lezzetlerle tanınıyor.

Atlantik kıyısındaki Bask bölgesinde ise balık ve mantar, mutfağın öne çıkan bileşenleri.

6- JAPONYA

Uzak Doğu’nun en önemli mutfaklarından biri olan Japon mutfağı, az yağ ve baharat kullanımıyla biliniyor. Pirinç, balık, sebze ve miso gibi ürünler temel yapı taşını oluşturuyor. Japon mutfağında denge ve sunum büyük önem taşıyor.

7- TÜRKİYE

Türk mutfağı, bu yıl da üst sıralardaki yerini korudu. Anadolu’nun zenginliğini yansıtan mutfakta öne çıkan lezzetler arasında kahvaltı, Antep fıstığı, piliç Topkapı, tombik döner ve kalamar tava bulunuyor.

8- ÇİN

Çin, Singapur, Tayvan, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin ortak mutfak dokusunu barındıran Çin mutfağı, yin-yang prensibine göre şekilleniyor. Bu nedenle yemeklerde renk, koku, kıvam ve tat arasında denge aranıyor.

Pirinç, soya sosu, yumurta, deniz mahsulleri ve kümes hayvanları mutfağın temel ürünleri olarak biliniyor.

9- FRANSA

Orta Çağ’a uzanan köklü bir geçmişe sahip Fransız mutfağı; sosları, pişirme teknikleri ve tatlılarıyla ünlü. Profiterol, sufle, makaron ve krem karamel dünya çapında bilinen tatlılar arasında.

10- ENDONEZYA

Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan Endonezya mutfağı; acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatların uyumuyla dikkat çekiyor. Pirinç, Hindistan cevizi sütü, yer fıstığı ve baharatlar, birçok yemeğin temelini oluşturuyor.