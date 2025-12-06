Sürdürülebilirlik dönüşümünün aktörleri Türkiye Zirvesi’nde buluştu

“Daha Hızlı, Daha İleri” temasıyla düzenlenen UN Global Compact Türkiye 2025 Zirvesi’nde, sürdürülebilirlik dönüşümünün aktörleri; daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir bir dünya için eylemleri hızlandırmak üzere 5 Aralık’ta İstanbul’da bir araya geldi.

Zirvede sorumlu liderlikten iklim eylemine, sürdürülebilir finanstan regülasyonlara, insan haklarından inovasyona kadar geniş bir gündem tartışıldı.

UN Global Compact Türkiye 2025 Zirvesi’nde, Türkiye ve Avrupa’dan iş dünyası liderleri, BM temsilcileri ile kamu ve sivil toplum temsilcileri, sürdürülebilir bir dünya için eylemleri hızlandırmak amacıyla Hilton İstanbul Bosphorus’ta toplandı.

AHMET DÖRDÜNCÜ: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİRLİKTE İLERLEMENİN HİKÂYESİ”

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü açılış konuşmasında şunları vurguladı:

Sürdürülebilirlik yolculuğu, yalnız yürüyenlerin değil, birlikte ilerleyenlerin hikâyesi olacak. Dünya artık iki gerçeği çok iyi biliyor: Birincisi, hiçbir aktör küresel krizleri tek başına çözemez. İkincisi, şirketler bulundukları ekosistemden bağımsız hareket edemez. Bu dönüşüm bugün atacağımız adımların hızına, ölçeğine ve kararlılığına bağlı. Artık hiç olmadığı kadar güçlü araçlara sahibiz. Ancak her gecikme, her ek salım ve her tahribat dönüş yolunu daha maliyetli ve riskli hâle getiriyor.

Dördüncü, şirketlerin yalnızca bu dönüşümde paydaş değil, aynı zamanda hızlandırıcı olabileceğine dikkat çekti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR TREND DEĞİL; UZUN VADELİ DAYANIKLILIK VE BAŞARI İÇİN BİR GEREKLİLİK”

UN Global Compact’in CEO’su Sanda Ojiambo, video mesajında zirvenin amacını şöyle özetledi:

UN Global Compact, tam da bu zirvede sergilenen çok paydaşlı diyalog ve iş birliğini teşvik etmek için kuruldu. Bu yıl 160 ülkeden 20 binden fazla şirketin katılımıyla, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak 25. yılımızı kutladık. Türkiye’deki şirketlerin, ülke ve bölge genelinde sürdürülebilirliği ilerletme konusunda ciddi bir potansiyele sahip.

ORHAN TURAN: YETKİN İNSAN KAYNAĞI GEREK

Zirvedeki konuşmacılardan biri olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise “Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kabul edilmesinin üzerinden on yıl geçti. Ancak küresel hedeflerde ilerleme sınırlı kaldı. Su, enerji ve kaynak verimliliğini merkeze alan; ekosistem dayanıklılığını öne çıkaran, bütüncül politikalar ve iş modelleri geliştirmek kritik önem taşıyor. Şirketlerin uzun vadeli planlarına, ölçeklenebilir çözümler, verimlilik artışı ve inovasyon odaklı uygulamaları taşımaları; güvenilir ve dirençli geçiş adımları atabilmeleri açısından önemli. Bu dönüşümü mümkün kılacak en kritik unsurların başında ise yetkin insan kaynağı ve kapsayıcı beceri geliştirme geliyor. İnsan sermayesi, yatırım ve güçlü yönetişim ile girişimcilik ekosistemi birlikte çalıştığında, ‘daha hızlı, daha ileri’ adımlar gerçek anlamda hayata geçmiş olur.” dedi.

İKLİM KRİZİ İŞ DÜNYASI İÇİN AYNI ZAMANDA BİR FIRSAT

Zirvenin ana konuşmasını yapan Simon Mundy (Moral Money platformunun editörü) “Yarınlar için Yarış: İklim Değişikliğine Karşı Küresel Mücadele ve İş Dünyası için Anlamı” başlıklı konuşmasında şöyle dedi: “İklim krizi, iş dünyası için benzeri görülmemiş zorluklar doğuruyor. Ancak aynı zamanda küresel ekonomi ve enerji sistemindeki tarihi değişimlerden yararlanma imkânı sunuyor. Böylece her açıdan daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak mümkün.”

Zirvede, kurumsal sürdürülebilir dönüşümde üst düzey liderliğin rolü ve iş dünyası liderlerinin vizyonu tartışıldı. Konuşmacılar arasında; Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Unilever Türkiye Ülke Başkanı & Orta Doğu Ev Bakım Genel Müdürü Ali Fuat Orhonoğlu, Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, TSKB CEO’su Ozan Uyar, Borusan Cat CEO’su Özgür Günaydın, Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ve Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız yer aldı. Zirve; Alarko, Aydem Enerji, Borusan Holding, Doğan Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, TSKB, Unilever ve Yıldız Holding sponsorluğunda; mekan sponsorluğunu ise Hilton İstanbul Bosphorus üstlendi.