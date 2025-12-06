Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yükselişe geçti

- Euro Bölgesi ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 büyüme gösterdi.
- Avrupa Birliği genelinde GSYH, çeyreklik bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,6 oranında artış kaydetti.
- Ülkeler bazında İtalya, Fransa ve İspanya ekonomilerinde büyüme, Almanya ekonomisinde ise istikrar gözlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.
AB ÜLKELERİNİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.
GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Finlandiya ve İrlanda'da yüzde 0,3, Romanya'da yüzde 0,2 azalırken Macaristan, Litvanya ve Almanya'da sabit kaldı.
Çeyrek bazda GSYH, İtalya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.
BÜYÜMESİ GERİLEYEN AB ÜLKELERİ
GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Finlandiya'da yüzde 0,6 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.