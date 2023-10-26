Dünyanın yüzde 35'e çıkarılan faizle ilgili yorumları: Beklentiler doğrultusunda gerçekleşti Uluslararası gazeteler, faiz artırımının enflasyonu dizginlemek için yapıldığını aktardı. Kararın, beklentilerle aynı yönlü alındığı vurgulandı.

ensonhaber.com

Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan artırdı.

Son kararla birlikte, faiz oranı yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazeteleri ve diğer medya kuruluşları, Türkiye'nin faiz adımını okurlarıyla paylaştı.

Financial Times: Beşinci faiz artırımı

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, yüksek enflasyonu yatıştırmak için faiz oranını yüzde 35'e yükseltti." dedi.

Türkiye'nin, haziran ayından bu yana faiz oranlarını beşinci kez artırdığı hatırlatıldı. Haberde, son 5 yıla ilişkin faiz artırım tablosu da paylaşıldı.

CNBC: Ekonomistlerin beklediği karar

ABD merkezli CNBC, yüzde 35'e çıkarılan faiz oranının, ekonomistler tarafından beklenen bir karar olduğunu yazdı.

Merkez Bankası'nın, üçüncü çeyrekte fiyat artışlarının tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ve enflasyona karşı parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylediği belirtildi.

Vergi değişiklikleri, ücret artışı ve döviz kurlarından kaynaklanan zincirleme etkilerin "büyük ölçüde tamamlandığı" belirtildi.

Faiz artırımına ilişkin, "Karar, eylül ayındaki 500 baz puanlık artışın ardından geldi." ifadesi kullanıldı.

Bloomberg: Yüzde 35, tahminlerin çoğuyla uyumlu

"Türkiye büyük bir faiz artışı daha gerçekleştirdi" diyen Bloomberg, "Enflasyonu dizginlemek için politikayı daha da sıkılaştırabileceklerinin sinyalini verdiler." notunu paylaştı.

Yüzde 35 düzeyine çekilen faizin, tahminlerin çoğuyla uyumlu olduğu kaydedildi.

Art arda beşinci artışın, aylarca süren parasal sıkılaştırma döngüsünün devamı olduğu, hedefin ise enflasyon artışının önüne geçmek olduğu vurgulandı.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, yılın son enflasyon raporunu 2 Kasım'da açıklayacağı aktarıldı.