Düzce’de Kurban Bayramı öncesinde balık fiyatları yükseldi Düzce’de Kurban Bayramı öncesinde balık tezgahlarındaki son duruma bakıldığında; hamsinin kilosunun 200, barbunun 350 ve çinekop ise 500 liradan alıcı bulduğu görülüyor.

İHA

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram boyunca balık tüketiminin azalması bekleniyor.

Diğer yandan balık avlanması yasaklı döneme girildi ve avlanma sezonu bitti.

Bu aşamada Düzce’nin Akçakoca balıkçı Tuncay Gür, avlanma yasağı nedeniyle balık fiyatlarının arttığını belirtti.

"Balık fiyatları yüksek"

"Balık fiyatları yüksek ve alım onun için az." diyen Gür, pazardaki balık fiyatlarını şu sözlerle aktardı:

Balık fiyatları yüksek ve alım onun için az. İnşallah balık bollaşır. Şu anda istavrit balığı 150 lira, hamsi 200 lira, barbun balığı 350 lira, lüfer balığı boy boy 150-250-350 lira, sarı kanat balığı kilosu 500 lira, çinekop kilosu 500 lira. Balık bu gidişle ucuzlayacak gibi gözükmüyor.

"Denizden az balık çıkıyor"

Çünkü balığı ufak kayıklar tutuyor, büyük tekneler avlanamadığı için az balık çıkıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)