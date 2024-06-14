E-Ticaret sitelerinde Babalar Günü hareketliliği Babalar Günü döneminde online alışverişte büyük bir hareketlilik sürüyor. Satışlar, geçtiğimiz yılın satışlarına oranla yaklaşık yüzde 95 artış gösteriyor.

AA

Babalar Günü için çevrim içi alışverişte büyük hareketlilik gözlemleniyor.

Tüketiciler, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sevdiklerine hediye almak çevrim içi alışverişe yöneldi.

Sektör temsilcileri, Babalar Günü'nde teknolojik ürünlere, erkek kozmetik ve moda kategorilerine talebin yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurguluyor.

Buna göre, tüketiciler, özellikle teknolojik ürünler ve kişisel bakım ürünlerine büyük ilgi gösteriyor.

En popüler hediyeler

En popüler hediyeler arasında akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar, kahve makineleri, cep telefonları ve saç-sakal makineleri öne çıkıyor.

Ayrıca, parfümler ve moda ürünleri de sıkça tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

İade ve değişim koşulları

Uzmanlar, tüketicilere iade ve değişim koşullarını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)