E-Ticaret sitelerinde Babalar Günü hareketliliği

Babalar Günü için çevrim içi alışverişte büyük hareketlilik gözlemleniyor.
Tüketiciler, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sevdiklerine hediye almak çevrim içi alışverişe yöneldi.
Sektör temsilcileri, Babalar Günü'nde teknolojik ürünlere, erkek kozmetik ve moda kategorilerine talebin yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurguluyor.
Buna göre, tüketiciler, özellikle teknolojik ürünler ve kişisel bakım ürünlerine büyük ilgi gösteriyor.
En popüler hediyeler
En popüler hediyeler arasında akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar, kahve makineleri, cep telefonları ve saç-sakal makineleri öne çıkıyor.
Ayrıca, parfümler ve moda ürünleri de sıkça tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.
İade ve değişim koşulları
Uzmanlar, tüketicilere iade ve değişim koşullarını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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