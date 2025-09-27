E-ticaret yapan girişimcilere 5 kritik uyarı

E-ticaretin büyüyen yapısı, beraberinde marka haklarının korunmasını da zorunlu kılıyor.

Girişimciler, ürün kalitesine ve pazarlamaya olduğu kadar fikri mülkiyet haklarına da özen göstermeli. Aksi halde emeklerinin başkaları tarafından sahiplenilmesi kaçınılmaz olabilir.

E-ticarette kuralsızlık hem maddi hem manevi kayıplarla sonuçlanıyor. Bu aşamada e-ticarette öne çıkan uyarılara göz atalım:

1- TESCİLSİZ MARKA İLE SATIŞ YAPMAYIN

Marka tescili, sadece isim hakkı değil; dijital varlık ve itibar korumasıdır. Tescilsiz markalar haksız rekabete karşı sınırlı koruma sağlar. Oysa tescilli markalar, ihtiyati tedbir, tazminat ve hızlı hukuki müdahale gibi avantajlar sunar. Bu nedenle tescil, girişimciler için hayati bir yatırımdır.

2- MARKA TESCİL SINIFLARINIZI GENİŞ TUTUN

Marka tescilini yalnızca ürün sınıfıyla sınırlandırmak, kaleyi koruyup surları savunmasız bırakmak gibidir. E‑ticaret, mağazacılık, dijital hizmetler, reklamcılık ve eğitim gibi alanları da kapsayan sınıfları (özellikle 35, 38, 41 ve 45) mutlaka dahil edin. Aksi halde, markanız başka sektörlerde başkaları tarafından tescil edilerek sosyal medya, dijital platformlar veya mağaza tabelalarında kullanılabilir. Bu da markanızın bütünlüğünü ve büyüme potansiyelini ciddi şekilde zedeler.

3- DİJİTAL VARLIKLARINIZI ARŞİVLEYİN

Markanızla ilgili tüm dijital varlıkları güvence altına alın: logo, alan adı, sosyal medya hesapları, web sitesi içerikleri, tasarımlar ve reklam görselleri düzenli olarak yedeklenmeli. Ayrıca iş ortaklarıyla yapılan yazışmalar, sözleşmeler, fatura ve ilk satış kayıtları da dijital arşivde saklanmalı. Bu belgeler, olası bir marka hakkı ihlalinde veya dava sürecinde delil niteliği taşıyacak güçlü kanıtlardır. Unutmayın, sosyal medya kullanıcı adları ve domain'ler de tescil kadar stratejik önem taşır; sahiplik iddiası için zaman damgalı arşiv büyük avantaj sağlar.

4- MARKA BAŞVURULARINI TAKİP EDİN

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bültenlerini düzenli olarak kontrol edin. Markanıza benzer başvurulara zamanında itiraz etmek, ileride yaşanabilecek itibar ve satış kayıplarının önüne geçer.

5- İŞ BİRLİKLERİNİ YAZILI SÖZLEŞMEYE BAĞLAYIN

Pazaryeri platformları ve influencer’larla yapılan iş birlikleri, markanızın görünürlüğünü artırsa da beraberinde önemli riskler getirebilir. Tedarikçi, influencer veya platform fark etmeksizin tüm iş ilişkilerinizi mutlaka yazılı sözleşmeyle güvence altına alın. Bu sözleşmeler; içerik üretimi, ödeme koşulları ve kullanım haklarını netleştirerek sizi hukuki belirsizliklerden korur, markanızı ve emeğinizi güvenli bir zemine taşır.