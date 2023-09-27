EBRD: Dış yatırımcı Türkiye'ye dönüşün sinyalini verdi EBRD, bugün Türkiye'nin 2023 büyüme beklentisini artırdı. Ardından EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, bankanın bu karanının gerekçelerini ve Türkiye'ye yabancı ilgisini aktardı.

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugün açıklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti.

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, Türk ekonomisinde atılan adımların etkilerinin görülmeye başlandığını belirtti.

Selim, Türkiye'ye yabancı sermayenin aktığını, yabancı yatırımcıların dönüşünün sinyalini verdiğini ve rezervlerin yeniden inşasına yardımcı olduğunu beyan etti.

Selim, büyüme tahmininin yükseltilmesinin aynı zamanda çalışan ve emekli maaşlarındaki artışlar, EYT, hükümet destekli garantiler, bankaların kredi artışlarını sağlayan borç verme hedefleri, seçim öncesi mali teşvikler ile 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını anlattı.

"Yabancıların Türk hisse senetleri ve tahvilleri arttı"

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerin piyasalar tarafından "temkinli bir iyimserlikle karşılandığını" ifade eden Selim, şöyle konuştu:

Türkiye'nin CDS priminde tarihi zirve olan Mayıs 2023'ten beri düşüşe tanık oluyoruz. Yatırımcı güveninde de iyileşme görüyoruz. Yabancıların Türk hisse senetleri ve tahvilleri güçlü bir şekilde arttı.

"Tedbirlerin etkileri görülmeye başladı"

Selim, tedbirlerin bazı etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını belirterek şöyle konuştu:

Turizm gelirlerinin de güçlü şekilde artmasıyla Temmuz 2023'te, Ekim 2021'den beri ilk aylık cari fazla oluştu. Yabancı sermaye akıyor ve yabancı yatırımcıların dönüşünün sinyalini veriyor ve rezervlerin yeniden inşasına yardımcı oluyor. Türkiye'nin uzay ve savunma, enerji ve doğal kaynaklar gibi farklı sektörlerde de Körfez ülkelerinden 50 milyar dolar seviyesinde yatırım alabilmesi, Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)