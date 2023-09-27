Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme tahmini artıran kurumlara EBRD de katılarak, daha önce açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini yüzde 3,5'e çıkarttı.

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Kurumun Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ancak EBRD Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü ise yeni uygulamaya konan ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü gerekçesiyle yüzde 3,5'e yükseltti.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Türkiye'nin notu ilk yarıdaki güçlü büyümeden geldi

Yukarı yönlü revizyonun, seçim öncesi mali canlanmanın etkisiyle yılın ilk yarısındaki güçlü büyümeyi yansıttığı aktarılan raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

"Döviz rezervleri arttı ancak mütevazı kalmaya devam ediyor"

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

"Yeni ekonomi politikalarına olumlu geri dönüş var"

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından uygulamaya konan yeni ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024'teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.

Güçlü bir büyüme performansında yavaşlama

EBRD ekonomistleri Türkiye’nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5,6'dan yüzde 3,9'a gerilediği kaydedildi.

Türkiye için büyüme tahminleri

OECD, haziranda 2023 yılı için Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan yüzde 4,3'e çıkarttı.

HSBC, 2023 büyüme beklentisini revize ederek yüzde 4,4 seviyesinde tuttu.

Fitch Ratings'in yayınladığı raporda, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildi.

Moody's'ten Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahmini 2,6'dan yüzde 4,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltildi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)