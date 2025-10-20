Ecogreen Enerji Holding halka arz tarihleri 2025! ECOGR kaç lot verir, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de faaliyet gösteren enerji şirketi Ecogreen, halka açılıyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding A.Ş., SPK onayını aldı.

Borsa'da ECOGR koduyla gerçekleştirilecek işlem, şirketin büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Şirket sermayesi 430 milyon TL'den 540 milyon TL'ye çıkarılarak, 110 milyon TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul'da satışa sunulacak.

Ecogreen arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi.

Peki, ECOGR halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ 2025

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep topluyor.

110.000.000 Lot dağıtacak şirketin hisse fiyatı 10,40 TL olacak.

3 gün boyunca talep toplayacak şirkette detaylar şöyle:

Halka Arz Tarihi: 22-23-24 Ekim 2025

Halka Arz Fiyatı: 10,40 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 110.000.000 Lot

Bist Kodu: ECOGR

Pazar: Ana Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 Milyar TL

Halka Açıklık: %20,37