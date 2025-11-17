Eda Topcu, Ensonhaber'de Ekonomi Haberleri Müdürü olarak göreve başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazeteci Eda Topcu, Anadolu Ajansı’ndaki 16 yıllık başarılı kariyerinin ardından ensonhaber.com’da Ekonomi Müdürü olarak başladığı yeni kariyerinde, ekonomi ve iş dünyası haberciliğinde edindiği güçlü birikimi, dijital medyanın hızlı ve etkileşimli yapısıyla buluşturmayı hedefliyor.

Topcu, Ensonhaber’in dijital gücüyle ekonomi dünyasını birleştirecek.

Eda Topcu, ekonomi gündemini, sadece rakamlarla değil, toplumsal etkileriyle birlikte ele alan; güvenilir, analitik ve erişilebilir bir ekonomi haberciliği anlayışını da ön plana çıkaracak.

"EKONOMİ ALANINDA FARK YARATAN İÇERİKLER ÜRETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Topcu, yeni döneme dair yaptığı değerlendirmede, “Gazetecilikte her yeni dönem bir yenilenme fırsatı. Ekonomi alanında güçlü bir ekiple, fark yaratan içerikler üretmek için yola çıktık. Okuyucularımıza güvenilir ekonomi haberleri sunmak en büyük motivasyon kaynağımız olacak.” dedi.

HEDEF EKONOMİ YAYINCILIĞINDA YENİ BİR AÇILIM

Yeni göreviyle birlikte ensonhaber.com’da ekonomi yayıncılığında yeni bir açılım oluşturmayı hedefleyen Topcu, dijital medyada nitelikli içerik üretiminin ve güvenilir bilginin önemine dikkati çekti.