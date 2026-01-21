Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında kantinlere 178 idari yaptırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 23 bin 227 kantini denetleyerek gıda güvenilirliğini riske atan konularda 178 idari yaptırım kararı verildi.

Öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda israfı ve kayıpları konularında bilinçlendirilmesine yönelik 2018'den bu yana okullarda eğitimler verildiği aktarıldı.

ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Paylaşımda, 2025'te düzenlenen 2 bin 136 eğitim kapsamında 191 bin 879 öğrenciye eğitim verildiğini bildirildi.

DENETİMLERDE 178 İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Okullar, yaz okulları, kurslar ve kamplarda bulunan kantinlerin, 2011'den beri her eğitim döneminde en az iki kez il tarım ve orman müdürlükleri görevlileri tarafından denetlendiğinin altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: