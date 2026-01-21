Finansal İstikrar Komitesi gündemi değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün (21 Ocak 2026) toplandı.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alındı ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

İLK KEZ KONUT ALACAKLAR İÇİN SINIRLAMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alındı, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde İstişarelerde bulunuldu.

Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirildi.

FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.