Ehliyetini değiştirmeyenlere bir ceza da sigortadan

- Ehliyetini yenilemeyenler, 31 Ekim 2025'ten sonra 12 bin 978 TL para cezasına çarptırılacak.
- Sigorta şirketleri, bu kişileri "ehliyetsiz sürücü" olarak kabul ediyor ve kazalarda hasar ödemesi yapmayacak.
- Ehliyetini yenileyenler için ücret 15 TL iken, bu süreden sonra 7 bin 437 TL olacak.
Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’te sona erdi.
Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yalnızca 15 lira ödeyerek yenileyebilen sürücüler, artık aynı işlem için 7 bin 437 TL verecek.
12 BİN 978 LİRA PARA CEZASI
Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE SİGORTA YOK
Sigorta şirketleri, eski tip ehliyetin "ehliyetsiz sürücü" statüsüne girdiğini açıkladı. Bu statüdekilerce yapılan kazalarda ödeme yapılmayacak.
Bu durum da ehliyetsiz sürücüleri üçüncü kez zor durumda bırakacağa benziyor.