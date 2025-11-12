Ehliyetini değiştirmeyenlere bir ceza da sigortadan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’te sona erdi.

Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yalnızca 15 lira ödeyerek yenileyebilen sürücüler, artık aynı işlem için 7 bin 437 TL verecek.

12 BİN 978 LİRA PARA CEZASI

Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLERE SİGORTA YOK

Sigorta şirketleri, eski tip ehliyetin "ehliyetsiz sürücü" statüsüne girdiğini açıkladı. Bu statüdekilerce yapılan kazalarda ödeme yapılmayacak.

Bu durum da ehliyetsiz sürücüleri üçüncü kez zor durumda bırakacağa benziyor.