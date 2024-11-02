Ekim 2024 ihracatı 23,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’dan ekim ayı dış ticaret verilerini, yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar olarak açıkladı.

Buna göre, ekim ayında son 15 ayın 10’unda da o ayın ihracat rekorunu kırıldı.

2024 yılının ilk 10 ayında ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi.

"EKİM İHRACATI REKOR KIRDI"

Bakan Bolat, rekoru "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı." şeklinde açıkladı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI"

Bakan Bolat, ekim ayında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını açıklarken dış ticaret açığının azaldığını belirterek "Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı." dedi.

"EKONOMİDE DURGUNLUK SÜRECİ AŞILDI"

Bolat, Türkiye ekonomisinin sonra geldiği noktadaki gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:

Ülkemiz geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında 3,4'lük büyüme sağladı. Ekonomimizde de son baharda ağustos-eylül aylarındaki durgunluk süreci aşıldı. Güven endeksler giderek yükseliyor. PMI ekimde 45,8'e yükseldi. Tüketici güven endeksi ekimde 80,6'ya yükseldi.

10 AYLIK İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Bakan Bolat'ın dış ticaretle ilgili açıklamaları şu şekilde:

10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı. 10 aylık ithalatta tam yüzde 7,2 azalışta 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı.

10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu. İhracat bir yıllık sürede geçen 254,4 milyar dolar iken 262,342 milyar dolara çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. İthalat şu anda 340 milyar dolara düşürmüş bulunuyoruz. 27 milyar dolar azalttık ithalatı.

-Eylül ayında ve ekim ayında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık ayında da yükselecek.

-İthalatta ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azaldı.