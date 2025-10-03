Abone ol: Google News

Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ekim ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da netleşmiş oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 10:01
Kira zam oranının üst sınırı enflasyon verisi odaklı olarak uygulanıyor. 

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 38,36

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ekim ayı kira zam oranı, eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 38,36 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

20 bin liralık kira: 27 bin 672 lira 

25 bin liralık kira: 34 bin 590 lira

30 bin liralık kira: 41 bin 508 lira

35 bin liralık kira: 48 bin 426 lira

40 bin liralık kira: 55 bin 344 lira

50 bin liralık kira: 69 bin 180 lira

