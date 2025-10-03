Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu Eylül ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ekim ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da netleşmiş oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon verisi odaklı olarak uygulanıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı. Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de netleşti. EKİM AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 38,36 TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ekim ayı kira zam oranı, eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 38,36 olarak kayıtlara geçti. KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 20 bin liralık kira: 27 bin 672 lira 25 bin liralık kira: 34 bin 590 lira 30 bin liralık kira: 41 bin 508 lira 35 bin liralık kira: 48 bin 426 lira 40 bin liralık kira: 55 bin 344 lira 50 bin liralık kira: 69 bin 180 lira Ekonomi Haberleri Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı hesaplaması

