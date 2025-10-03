Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranının üst sınırı enflasyon verisi odaklı olarak uygulanıyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
EKİM AYI KİRA ZAM ORANI: YÜZDE 38,36
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan ekim ayı kira zam oranı, eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 38,36 olarak kayıtlara geçti.
KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK
Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
20 bin liralık kira: 27 bin 672 lira
25 bin liralık kira: 34 bin 590 lira
30 bin liralık kira: 41 bin 508 lira
35 bin liralık kira: 48 bin 426 lira
40 bin liralık kira: 55 bin 344 lira
50 bin liralık kira: 69 bin 180 lira