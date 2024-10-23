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Ekonomi



Ekim ayı tüketici güven endeksi 80,6'ya yükseldi

Ekim ayı tüketici güven endeksi 80,6'ya yükseldi TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi, eylül ayında 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.