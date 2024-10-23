Ekim ayı tüketici güven endeksi 80,6'ya yükseldi

Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında 78,2 iken ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DEĞİŞİMİ
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: 64,7
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: 82,1
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: 75,3
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: 100,1
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