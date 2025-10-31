Ekim enflasyonu 3 Kasım'da belli oluyor

Ekim enflasyonu, 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

Yıl sonunda verilecek emekli ve memur maaşları için kritik rol oynayan ekim enflasyonu, önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

GEÇEN AYKİ ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisi, bir önceki ayda Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.