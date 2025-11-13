Ekimde yabancılara 2 bin 106 konut satıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 bin 106 oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

EKİMDE YABANCILARA EN FAZLA KONUT ANTALYA'DA SATILDI

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin oldu.

10 AYDA YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 11,3 GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50'ye düştü.

EN FAZLA KONUT SATIŞI RUSYA'YA

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı.

Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 315 konut satın aldı.

Bunu 191 konutla Alman ve 172 ile İran vatandaşları izledi.