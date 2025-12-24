Vodafone Happy’de yeni yıl festivali başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Happy’de “Yeni Yıl Festivali” konseptiyle hayata geçirilen kampanyada, müşteriler hem yıl boyunca elde ettikleri tasarrufu görebilecek hem de sürpriz hediyeler kazanacak.

Yeni yıl kampanyası kapsamında sunulacak sürpriz hediyelerde, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, 5G uyumlu cihazlar için indirim kodu hediyesi de yer alacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone’un 25 milyon müşterisine açtığı indirimlerle en kapsayıcı dijital sadakat platformu olan Vodafone Happy’de yeni yıla özel bir kampanya başlatıldı. “Vodafone Happy Yeni Yıl Festivali” konseptiyle düzenlenen kampanya kapsamında, müşteriler tüm yıl boyunca marka indirimleri ve Hediye Çarkı’ndan ne kadar tasarruf sağladıklarını Yanımda uygulamasındaki "2025 Kazanç Özeti”nde görebilecek.

Ayrıca, yılbaşına özel geliştirilen “Anında Kazan” oyunu ile de sürpriz hediyeler kazanacak. “Anında Kazan” ile müşterilere 1 milyonu aşkın kod dağıtılarak toplam 260 milyon TL değerinde fayda sunulması hedefleniyor. Her müşteriye mutlaka bir indirimin sunulduğu “Anında Kazan”da kozmetikten dekorasyona farklı kategorilerde tanınmış markalardan indirimler sunuluyor. Hediyeler arasında Vodafone FLEX’ten 5G uyumlu telefonlarda 1.000 TL indirim kodu da yer alıyor.

"HAPPY’Yİ DAHA FAZLA MÜŞTERİMİZE DENEYİMLETMEK AMACIYLA YILBAŞI DÖNEMİNE ÖZEL BİR KAMPANYA BAŞLATTIK"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Müşterilerimize onları düşündüğümüzü ve bizimle oldukları için mutlu olduğumuzu göstermek amacıyla hayata geçirdiğimiz Vodafone Happy, 25 milyon müşterimize açtığımız indirimlerle, şirketimizin bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu. Lansmandan bu yana Happy ile müşterilerimize toplamda 2 milyonu aşkın indirim kodu dağıttık ve 600 milyon TL’yi aşkın değer sunduk. Happy’yi daha fazla müşterimize deneyimletmek amacıyla yılbaşı dönemine özel bir kampanya başlattık.

Bir festival coşkusuyla tasarladığımız kampanyada, müşterilerimize hem yıl boyunca elde ettikleri tasarrufu görme, hem de sürpriz hediyeler kazanma imkânı sunuyoruz. Ülke olarak 5G teknolojisine geçmeye hazırlandığımız bu dönemde, tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, müşterilerimize 5G uyumlu telefonlara indirimli sahip olma fırsatı da sağlıyoruz. Cihaz indirimlerinin yanı sıra Hepsiburada’da çeşitli kategorilerde geçerli indirim çekleri sunuyoruz. Vodafone Pay ile müşterilerimize günlük harcama yaptıkları markalarda sunduğumuz indirimlerden, GB ve sürpriz hediyeler kazandıran Çark’a birçok avantaj sunuyoruz. Tüm müşterilerimizi Vodafone Happy Yeni Yıl Festivali’ne bekliyoruz.

TOPLAM 2 MİLYONU AŞKIN MARKA İNDİRİM KODU ALINDI

Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen Vodafone Happy sadakat platformunda en sevdikleri markalarda indirimler bulabiliyor. Toplam 50’yi aşkın marka indirim kampanyasının olduğu platformda, herhangi bir müşteri, bu indirimlerin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlayarak kendi parasını çıkaran tarifeler dünyasından yararlanmış oluyor. Vodafone Happy, çok sevilen Hediye Çarkı ile de müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma şansı sunuyor.

Hediye GB, Vodafone FLEX ile 5G uyumlu telefonlarda indirim, Vodafone’lulara Özel Hepsiburada’dan kupon kodu ve Vodafone Pay’den nakit iade gibi birçok sürpriz Hediye Çarkı’nda müşterileri bekliyor. Temmuz ayında kullanıma sunulan Vodafone Happy’den bugüne kadar toplam 1 milyonu aşkın tekil kişi 2 milyonu aşkın marka indirim kodu aldı. Platformda toplam 600 milyon TL’yi aşkın değer sunuldu. Happy’yi kullanan müşterilerin tavsiye skoru lansmandan bu yana yüzde 61 artarken, Happy’nin bilinirliği yüzde 46’ya ulaştı. Yanımda’ya giren müşterilerin Happy platformunu ziyaret etme oranı yüzde 71 oldu. Vodafone müşterileri marka indirimleriyle ve Hediye Çarkı’nda 2025 yılında toplam 56,6 milyar TL tasarruf elde etti.