Ekonomi çevreleri, Türkiye'nin faiz artırımını yorumladı: Türk Lirası'nın gücü korunuyor Dünya çapındaki bankalardan gelen yorumlarda, Hafize Gaye Erkan liderliğindeki TCMB'nin attığı adıma işaret edildi. Türkiye'nin kredi risk priminin düştüğü, TL'nin değer kazandığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını 750 baz puan artırdı.

TCMB'nin son kararı sonrası faiz, yüzde 25 seviyesine çıkarıldı.

Karar, hem yatırımcılar hem de uluslararası basın tarafından olumlu karşılandı.

Bloomberg: Türkiye'nin varlıkları yükseliyor

Önde gelen küresel banka analistlerinin görüşlerini aktaran ABD merkezli Bloomberg, beklenmedik derecede "şahin" faiz artırımının, Türkiye'nin varlıklarında yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

TL'nin gücünün korunması için adım attılar

"Bu hamle birçok piyasa gözlemcisini etkiledi." denilen haberde, Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının, yüzde 50'ye yaklaşan enflasyonu düşürmeye yönelik izlenen politikaların bir göstergesi olduğu belirtildi.

Türk Lirası'nın gücünün korunması yönünde bir adım daha atıldığı kaydedildi.

Naci Ağbal'dan bu yana bir ilk

Haberde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Merkez Bankası'nın, eski başkan Naci Ağbal'dan bu yana ilk kez beklentilerin ötesinde hareket ettiği göz önüne alındığında çok önemli bir karar. Bu da CDS (kredi risk primi) ve Türk Lirası'nın (TL) hareketlerine yansıyor.

Dolarsızlaşma etkisi görülecek

Söz konusu karar sonrası lira üzerindeki baskının azalması ve dolarsızlaşma yönündeki etkinin muhtemelen önümüzdeki dönemde görüleceğine dikkat çekildi.

TL'nin, perşembe gününü yüzde 5,3 yükselişle kapatmadan önce ABD dolarına karşı yüzde 7,6 değer kazandığı da vurgulandı.

Yeni ekonomi kadrosu agresif hamlelerden yana

Beklentilerin üzerindeki faiz artışının yeni ekonomi kadrosunun enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif hamlelerden yana olduğunun ilk işaretini verdiğine değinilerek, son faiz artışının mayıs ayındaki seçimlerden bu yana üst üste üçüncü artış olduğu vurgulandı.

"Oyunun kurallarını değiştirebilir"

Gazeteye konuşan ekonomistler, şu görüşleri paylaştı:

Merkez Bankası'nın küresel piyasayı yazın durgunluğundan uyandırıp kontrolün kendisinde olduğunu göstermesi harika. Türkiye'nin makroekonomik görünümü açısından bu durum oyunun kurallarını değiştirebilir.



Enflasyonun tek haneli rakamlara geri getirilmesi, belki de faiz oranlarının yüzde 40'ın üzerine çıkmasıyla birlikte, uzun süreli pozitif reel faiz oranları gerektirecektir.



Bunun gerçekleşeceğine hâlâ ikna olmadık ancak yüzde 30'un üzerindeki oranlar artık çok daha büyük bir olasılık.

Wall Street Journal: TL, dolar karşısında değer kazandı

The Wall Street Journal'ın haberinde de söz konusu artış yorumlandı.

TCMB'nin, politika metninde "fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı kontrol altına alma" ihtiyacına atıfta bulunduğuna işaret edilen haberde, kararın ardından liranın dolar karşısında değer kazandığı ve devlet tahvili fiyatlarının yükseldiği bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansı ise "Türkiye Merkez Bankası, ekonomik değişimin bir başka işareti olarak büyük bir faiz artırımına gitti" başlığıyla bankanın faiz oranını 750 baz puan gibi "agresif" bir oranda artırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün yeni bir işaretini verdiğini vurguladı.

Haberde, merkezi Londra'da bulunan Capital Economics'in "artışın yatırımcılara politika Ortodoksluğuna geri dönüşün yolunda olduğu konusunda güven vermek için uzun bir yol katedeceğini ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü söz konusu olduğunda bunun bir oyun değiştirici olabileceği" değerlendirmesi aktarıldı.

Fransa: Sürpriz artış

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), TCMB'nin "sürpriz" artış yaptığını başlığına taşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz kararı sonrası yaptığı "fiyat istikrarını sağlamanın öncelikleri olduğuna" yönelik ifadelerine atıfta bulundu.

AFP'nin haberinde, liranın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi ekibine güven duyduğunu ifade etmesinin ardından dolar karşısında kazandığı değere vurgu yapıldı.

Almanya: Hedef enflasyonu frenlemek

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, TCMB'nin son hamlesiyle piyasaların güvenini yeniden kazanmak ve enflasyonu frenlemek istediğini vurguladı.

Bu adımın analistleri şaşırttığı belirtilen haberde, TCMB'nin tedbirinin TL'yi desteklediği kaydedildi.

Alman yayıncı Axel Springer SE'nin yan kuruluşu Business Insider, TCMB'nin, sert faiz artışıyla enflasyon ve TL'nin değer kaybına karşı mücadele verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibine işaret eden Business Insider'ın haberinde, Merkez Bankası'nın "enflasyonun düşürülmesi yolunda mümkün olduğunca hızlı ilerlemesi ve fiyat davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecine devam edeceğini" söylediği aktarıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde, faiz oranlarındaki beklenenden fazla artışa değinilerek, buna rağmen politika faizinin enflasyon oranının altında kaldığı anımsatıldı.

Gerçekleştirilen güçlü faiz artırımıyla Merkez Bankası'nın, enflasyonla mücadeledeki kararlılığının altını çizmeye çalıştığına işaret edilen haberde, TL'nin karar sonrasında değer kazandığı vurgulandı.

Enflasyonla mücadelede kararlılar

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ise TCMB'nın şaşırtıcı bir hamleyle politika faizini önemli ölçüde artırdığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Artan enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti ve mayıs ayı sonunda yapılan seçimlerden sonra benimsediği yeni para politikası rotasının altını çizdi.

İngiltere: Kararlılık işareti

Reuters haber ajansı, TCMB'nin 750 baz puanlık artışının yeniden yükselişe geçen enflasyonla başa çıkma konusunda yeni bir kararlılık işareti verdiğini vurguladı.

TCMB'nin adımı için "sürpriz" değerlendirmesinin yapıldığı Reuters haberinde, Merkez Bankası'nın hazirandan bu yana toplam 1.650 baz puanlık artışa gittiği hatırlatıldı.

Haberde, söz konusu hamlenin daha geleneksel politikalara doğru atılan en net adım olduğu ve enflasyon beklentilerini dizginlemeye yardım edeceği kaydedildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde de TCMB'nin keskin faiz artışının, yıllardır uygulanan "alışılmışın dışındaki" politikalardan kararlı bir şekilde koptuğunu gösteren açık işaretlerden biri olduğu belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesinden bu yana faizlerin neredeyse 3 katına çıktığına işaret edilen haberde, en son faiz artışı kararının TCMB'ye 3 yeni başkan yardımcısı atanmasından bu yana atılan ilk adım olduğu vurgulandı.

Yatırımcılar sıcak karşıladı

Haberde, yeni başkan yardımcılarının mesleki ve akademik yeterlilikleri nedeniyle yatırımcılar tarafından "sıcak" karşılandığı ifade edildi.

Yeni ekonomi politikaların meyvelerini vermeye başladığına da değinilen haberde, alışılmadık derecede düşük seviyelere inen Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin arttığına ve son dönemde ülkeye gelen yabancı yatırımlara işaret edildi.

Japonya: Piyasa beklentilerinin üzerinde

Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) haberinde ise TCMB'nın faiz artırımının enflasyondaki mevcut hızlanma nedeniyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine yer verildi.

Seçimden sonra haziranda, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı ve eski ABD Goldman Sachs çalışanlarından Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olarak atandığı hatırlatılan haberde, şunlar kaydedildi:

Her ikisinin de piyasa odaklı olması nedeniyle yeni sistem altındaki Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının yükseltilmesine öncülük etti.



Temmuz sonunda 3 başkan yardımcısı da Ortodoks ekonomistlerle değiştirildi ve bu da beklenenden daha yüksek faiz artışlarını etkilemiş olabilir. Ayrıca, son birkaç yıldır ciddi şekilde erozyona uğrayan piyasa güveninin yeniden tesis edilmesine yardımcı olması da muhtemeldir.