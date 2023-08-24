Türkiye'nin risk primi faiz kararı sonrası 400 puanın altına indi Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar, euro ve sterlinde düşüşler görülmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da yükselişler yaşandı ve Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına indi.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Türkiye'nin risk primi faiz kararı sonrası ilk refleks olarak 400 puanın altına inerek Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puan oldu.

Kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası-swapı alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek için kullanılan bir değer olarak tanımlanıyor. Ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.

Olumlu bir gelişme

Kredi risk priminin azalması, Türkiye ekonomi için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

BIST 100 endeksi yükseldi

TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

Dolar/TL geriledi

Dolar/TL ise güne 27,2164 liradan başlamasının ardından yüzde 2 gerileyerek 26,6779 liraya kadar geriledi.