Türkiye'nin risk primi faiz kararı sonrası 400 puanın altına indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.
Türkiye'nin risk primi faiz kararı sonrası ilk refleks olarak 400 puanın altına inerek Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puan oldu.
Kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası-swapı alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek için kullanılan bir değer olarak tanımlanıyor. Ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değer olarak biliniyor.
Olumlu bir gelişme
Kredi risk priminin azalması, Türkiye ekonomi için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.
BIST 100 endeksi yükseldi
TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.
Dolar/TL geriledi
Dolar/TL ise güne 27,2164 liradan başlamasının ardından yüzde 2 gerileyerek 26,6779 liraya kadar geriledi.