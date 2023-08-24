Ekonomi dünyası, Merkez Bankası'nın yüzde 25'e çıkardığı faize kilitlendi 750 baz puan artırılan faiz, küresel ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Karar sonrası Türk Lirası'nın yükselişe geçtiğine dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Merkez Bankası, politika faizine ilişkin yeni kararını açıkladı.

Kararı belirlemek üzere toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), söz konusu oranı 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çekti.

Bu karar, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Bloomberg: Artış beklenenin üzerinde

ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye, faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve lira yükseldi." diye yazdı.

Tahminlerin ötesine uzanan artışa ilişkin şunlar aktarıldı:

Merkez Bankası, gösterge faiz oranını beklenenden fazla artırdı. Bu, yeni para yetkilileri kadrosunun enflasyonu frenlemek için daha agresif hamleleri desteklediğinin ilk işareti.

Yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çekildi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki Para Politikası Kurulu'nun, faiz oranını anket beklentilerinin oldukça üzerinde, yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselttiğine dikkat çekildi.

Faiz artırımı sonrası Türk Lirası'nın (TL) değer kazandığı belirtildi. Önceki kayıpları tersine çeviren TL'nin, dolar karşısında yüzde 2'den fazla kazanç elde ettiği aktarıldı.

CNBC: Türk Lirası yükselişe geçti

"Türkiye, enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz oranını beklenenden daha fazla artışla yüzde 25'e çıkararak şaşırttı" diye yazan CNBC, oranın daha önce yüzde 17,5 olduğunu anımsattı.

Türk Lirası'nın, bu haber üzerine euro ve ABD doları karşısında yükselişe geçtiğine vurgu yapıldı.

Financial Times: Ekonomistlerin beklediğinden çok daha keskin artış

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye faiz oranlarını 7,5 puan artırdı" dediği haberinde şunları aktardı:

Enflasyonu dizginlemeye çalışan Türkiye, faiz oranlarını ekonomistlerin beklediğinden çok daha keskin şekilde artırdı.

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin, "rasyonel" politikaları yeniden canlandırmaya çalıştığına işaret edildi.