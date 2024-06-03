Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir'den çarpıcı enflasyon değerlendirmesi TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı verisinin ardından Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, Ensonhaber'e enflasyonun ne zaman düşmeye başlayacağını değerlendirdi. Özdemir'e göre enflasyon tabloları vatandaşın lehine dönüyor ve sıkı ekonomi politikası sürdüğü sürece enflasyonun yavaşlaması bekleniyor.

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Özel Haber

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE mayısta, aylık yüzde 3,37 artışla yıllık yüzde 75,45'e dayandı.

Ekonomi yönetimi, mayıs ayı enflasyonunun baz etkisi ile yüksek gelmesinin beklendiğini aktarmış ve düşüşün haziran ayından itibaren başlayacağının beklendiğini dile getirmişti.

Ekonomi Gazetecisi Sadi Özdemir, verinin açıklanmasının ardından enflasyonun bundan sonra izleyeceği seyre dair beklenti ve hesaplamaları Ensonhaber’e anlattı.

"Gıda ve içeceklerde fiyat artışı duruldu"

Sadi Özdemir, yaptığı açıklamalarda, mayıs ayında en çok giyim ve ayakkabıda fiyatların yükseldiğini belirterek gıda ve içeceklerde fiyat artışının durulduğunu ifade etti.

"Enflasyon temmuz-ağustosta yüzde 60 seviyesine gerileyecek"

Özdemir, enflasyonun mayıs ayında geldiği yıllık yüzde 75,45'lik seviyesinin, bulunduğu tepe noktadan gerileyerek yine de haziranda 70'li rakamlarda kalmaya devam edebileceğini, asıl düşüşün ise temmuz ve ağustosta yüzde 60 seviyelere gerileyerek hız kazanmasının beklendiğini belirtti.

"Aylık bazda en çok giyim ve ayakkabı fiyatları arttı"

Sadi Özdemir, öncelikle TÜİK'in açıkladığı enflasyonun verisini şu ifadelerle değerlendirdi:

Bugün açıklanan enflasyon aylık yüzde 3,57 geldi. Bu ortalama gelen endeks. Burada aylık bazda en çok giyim ve ayakkabı artmış. Aylık enflasyonun olan 3,37'nin nerede ise 2,5 katı artmış. Konut fiyatları yine yüksek hızlı artmış.

"Gıda ve alkolsüz içecekteki fiyat artışının durulması iyi haber"

Aylık bazda bakıldığında vatandaşı en fazla ilgilendiren, endeksi oluşturan 400'den fazla ürünün oluşturduğu sepetin içinde yüzde 24 payı olan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı. Burada fiyat artışı aylık yüzde 1,69'la aylık enflasyonun yarısı kadar artarak durulmuş. Bu iyi haber.

Yıllık enflasyonun gerilemesinin formülü

Yıllık enflasyonun baz etkisi ile arttığını belirten Özdemir, yayınlanan tablolara göre geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki aylık enflasyonun yüksek olduğunu, önümüzdeki aylarda gelecek rakamların geçen yılın altında kalmasının beklendiğini belirtti.

"Enflasyonda temmuz ve ağustosta 60'lı sert bir şekilde rakamlara döneriz"

Özdemir, enflasyonda gelebilecek seyri şöyle değenlendirdi:

Belki haziranda enflasyonda 70'in üzerinde kalırız ama temmuz ve ağustosta 60'lı sert bir şekilde rakamlara döneriz. Sonraki aylara baktığımızda da bu yılın sonuna kadar yıllık veride 40'lı rakamları göreceğiz.

"Tablo vatandaşın lehine dönüyor"

Vatandaşımız için önemli olan şu. İnşallah rakamlar geçmiş dönemdeki gibi artmaz. Vatandaşın geliri ya da geçim şartları açısından geliri ve gideri arasındaki sıkıntı hafifler. Bu da fiyatların yavaşlamasına ve gelirin artmasına bağlı. Ve tablo buna doğru dönüyor.

"Ekonomi politikaları gevşememeli"

Enflasyon 2025'in ilk 6 ayında da enflasyonda düşüş eğiliminin sürdürebileceğini anlatan Özdemir, bu beklentilerin gerçekleşme oranını ekonomi politikalarının gevşememesine ve küresel anlamda ekonomiyi etkileyecek krizlerin çıkmamasına bağlı olduğunu açıkladı.

"En kötü geride kaldı"

Sadi Özdemir, açıklamasını "Bütün bu risklerin olmamasını temenni ediyoruz ama en kötü geride kaldı diyebiliriz." şeklinde sonlandırdı.

OVP'nin enflasyon hedefi

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2; 2026 içinse yüzde 8,5 oldu.

Enflasyonda nihai hedef ise düşük tek hanelere gerilemesi ve yüzde 5'e düşmesi.

TCMB piyasa katılımcılarının beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcıların mayıs ayında cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 43,64 oldu, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21 ve 24 ay sonrası yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın enflasyon raporunun tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın sunumuna göre ise Orta Vadeli Görünüm Yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38 olarak güncellenirken 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korundu.