Ekonomi politikalalarının sonucu! Borsa yükselişte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genel seçimlerden bu yana yüzde 75, yıl başından bu yana da yüzde 46 artış kaydetti. Gram altın ise yıl başından bu yana yüzde 75 yükseldi.

AA

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler art arda gelmeye devam ediyor.

Bu yılın başında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleriyle birlikte dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikaların ardından "ralli" yaptı.

Genel seçimlerin ikinci turda sonuçlanmasından bu yana yaklaşık yüzde 75 değer kazanan BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana da yüzde 46 artış kaydetti.

BIST 100 rekoru 8.513,54 puan

Endeks, bu süreçte 8.513,54 puan ile rekor kırmıştı. Sektör endeksleri arasında yılbaşından bu yana en çok kazandıran, yüzde 167 artışla sigorta olurken, en çok gerileyen, yüzde 0,87 ile madencilik oldu. Bankacılık endeksi yüzde 72 ve holding endeksi yüzde 41 artış kaydetti.

Gram altın yıl başından bu yana yüzde 75 yükseldi

Öte yandan, gram altın yıl başından bu yana yüzde 75 yükselirken, aynı dönemde dolar/TL de yüzde 54 değer kazandı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 332,8 baz puanda

Mayısta 700 baz puanda bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek perşembe günü 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)