Ekonomide yol haritası belli oldu: 7 başlıkta Orta Vadeli Program

Ekonomi yönetimi yoğun mesaisini sürdürüyor...

Her geçen ay açıklanan verilerle birlikte ekonomi rayına otururken, mücadele kesintisiz sürüyor.

EKONOMİNİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ın sunumunu gerçekleştirdi.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Buna göre, 3 yıllık dönemi kapsayan Orta Vadeli Program'da büyüme, enflasyon, işsizlik, ihracat. ithalat ve bütçe açığına ilişkin tahminler güncellendi.

ENFLASYON

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan üç yıllık Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki OVP'ye göre 11 puanlık artış gösterdi.

2024 yılında yayımlanan OVP'de yüzde 17,5 olarak belirlenen 2025 enflasyon tahmini pazartesi günü yayımlanan programda yüzde 28,5 olarak hesaplandı.

Önceki OVP'de yüzde 9,7 olarak tahmin edilen 2026 yılı enflasyon oranı, yeni OVP'de yüzde 16'ya çıktı.

Enflasyonun 2027 yılında tek haneli sayılara düşmesinin beklendiği yeni OVP'de enflasyon tahmini, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak hesaplandı.

BÜYÜME HEDEFİ

2025 için yüzde 4 olan büyüme öngörüsü 3,3 olarak revize edildi. 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5’tan yüzde 3,8’e düştü.

Yüzde 5 olarak belirlenen 2027 büyüme hedefi de yeni OVP’de 4,3 oldu. 2028 büyüme hedefi de yüzde 5 olarak belirlendi.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR HEDEFLERİ (GSYH)

Milli gelirin 2025'te 1 trilyon 569 milyar dolar, 2026'da 1 trilyon 658 milyar dolar, 2027'de 1 trilyon 763 milyar lira, 2028'de de 1 trilyon 886 milyar dolar olması hedeflendi.

Kişi başına düşen gelirin 2025 için 17 bin 748, 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olacağı öngörüldü.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ

İşsizlik oranı hedefi 2025 için 8,5, 2026 için yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2, 2028 için yüzde 7,8 oldu.

Programda cari denge ile ilgili 2026'da 22,3 milyar dolarlık açık tahmini yapıldı. 2027'de açığın 20,5 milyar dolara, 2028'de ise 18,5 milyar dolara gerilemesi öngörüldü.

2026'da cari açığın milli gelire oranı yüzde yüzde 1,3 oldu. 2027'de bu oranın yüzde 1,2; 2028'de ise yüzde 1 olacağı tahmin edildi.

BÜTÇE AÇIĞININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILAYA ORANI

İHRACAT

Dış ticarette ise ihracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar, 2026’da 282 milyar dolar olması hedefleniyor.

2027’de 294 milyar dolar ve 2028’de 308,5 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.

İTHALAT

İthalatın ise 2024 sonunda 367 milyar dolar, 2026’da 378 milyar dolar, 2027’de 393 milyar dolar ve programın sonunda 410,5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.