Ekonomik güven endeksi 98'e çıktı

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 97,9 iken, eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerini aldı.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 10:01
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 3,6 ORANINDA ARTTI

TÜİK verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111  değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

