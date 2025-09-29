Ekonomik güven endeksi 98'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 3,6 ORANINDA ARTTI
TÜİK verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.