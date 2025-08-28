Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksini paylaştı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini aldı.
İNŞAAT GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.