Türksat ve Vodafone’dan fiber altyapıda güç birliği

Türksat ile Vodafone, Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini daha geniş kitlelere yaymak amacıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

Kamu ve özel sektörün fiber altyapı gücünü bir araya getiren anlaşma, mükerrer yatırımları önlerken mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını hedefliyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN STRATEJİK PROTOKOL

Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, “Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü” Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy tarafından imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde Vodafone, Türksat’ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunmaya başlayacak.

Böylece Vodafone’un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona ulaşacak.

MÜKERRER YATIRIMLAR ÖNLENECEK, KAPSAYICILIK ARTACAK

İş birliğiyle birlikte mükerrer altyapı yatırımlarının önüne geçilerek mevcut fiber kaynakların daha etkin kullanılması sağlanacak. Altyapı paylaşım modeli sayesinde dijital erişimin kapsayıcılığı artarken, yüksek hız ve düşük gecikme süreli fiber internet teknolojisi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılacak.

Bu model aynı zamanda Türksat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımların verimliliğini artırarak Türkiye’nin dijital altyapı ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

TÜRKİYE’NİN DİJİTALLEŞME VİZYONUNA STRATEJİK KATKI

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, iş birliğinin Türkiye’de hanelerin ve kurumların dijitalleşme sürecini hızlandıracağını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Türksat’ın güçlü fiber altyapısını Vodafone’un hizmet ağıyla birleştirerek, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna stratejik bir katkı sunduk. Mükerrer yatırımların önüne geçen bu model sayesinde teknolojik kaynaklarımızı yüksek verimliliğe dönüştürecek ve ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız. Bu iş birliği, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacak.” dedi.

"BU STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ, DAHA HIZLI, GÜVENİLİR VE YÜKSEK DENEYİM SUNAN FİBER İNTERNET HİZMETİ VERMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da fiber internet ağının genişlemesinin Türkiye’nin dijital geleceği için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi deneyimi sunma taahhüdümüz doğrultusunda, Türksat gibi güçlü bir yerli teknoloji ortağıyla bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz. Bu stratejik iş birliği, Türksat ile Vodafone arasında artarak devam eden internet altyapı iş birliklerinin de katkısıyla, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek deneyim sunan fiber internet hizmeti vermemizi sağlayacak.

TÜRKİYE’NİN DİJİTALLEŞME VİZYONUNA ÖNEMLİ KATKI

Fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve işyerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacağız. Böylece, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Aynı zamanda, bu anlaşmayla, fiber internet teknolojisini Türkiye’de en fazla sayıda haneye verme imkânına sahip telekom operatörü olacağız. Bu değerli iş birliği için Türksat yetkililerine teşekkür ediyor; önümüzdeki sürecin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.