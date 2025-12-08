Ekonomistlerin Beklentisi: TCMB'nin politika faizini yüzde 38'e indirmesi

- AA Finans'ın anketine katılan 38 ekonomistin çoğu, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.
- Ekonomistlerin medyan beklentisi, aralık ayında politikanın bu yönde şekillenmesi.
- Daha önce ekim ayında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye düşürülmüştü.
Yılın son para politikası faizi 11 Aralık, perşembe günü saat 14.00'te yayımlayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.
Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
BEKLENTİ ANKETİNE 38 EKONOMİST KATILACAK
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 39,5'TEN YÜZDE 38'E ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.