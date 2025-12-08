Türk inşaat sektörü, 2027’ye kadar yüzde 7 büyüme hedefliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye inşaat sektörü, 2027 yılına kadar istikrarlı büyümesini sürdürmeyi öngörüyor.

Ekonomik gelişmeler, demografik değişimler, geniş ölçekli kamu yatırımları ve teşvikler sektör büyümesini desteklerken; sınırlı finansal kaynaklar, iş gücü arzındaki sıkışıklık ve artan inşaat maliyetleri sektörün karşılaşabileceği zorluklar arasında yer alıyor.

Dünya genelinde sektöründe öncü firmalara kurumsal finansman ve strateji danışmanlığı hizmetleri sunan EY-Parthenon (EYP), Türkiye İnşaat Sektörü Görünümü çalışmasını yayımladı. Çalışmada Türkiye inşaat sektörünün 2018-2024 yılları arasındaki hacimsel gelişimi konut, ticari, endüstriyel ve kamu kırılımlarıyla incelenirken, 2027’ye yönelik büyüme tahminleri ve sektörün karşılaşacağı fırsat ile riskler de değerlendiriliyor.

Analize göre pandemi döneminde daralan ve sonrasında toparlanarak 2024’te 61 milyar euro ile zirveye ulaşan Türkiye inşaat sektörünün; 2025’te yaklaşık 65 milyar euroya, 2026’da 70 milyar euroya ulaşması ve 2027’de 70 milyar euro seviyesini aşması öngörülüyor.

Büyüme; GSYH artışı, istikrar kazanan enflasyon, demografik değişimler, afetler sonrası yeniden inşa süreçleri ve devam eden kamu yatırımları tarafından destekleniyor. Son dönemdeki eğilimler ise inşaat ve yapı malzemeleri maliyetlerindeki artış ile ruhsatlardaki dalgalanmalar doğrultusunda şekilleniyor.

ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN SEKTÖR DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

Çalışmaya göre sektör büyümesi; kentsel dönüşüm, yeniden inşa, yapı izinleri ve teşvikler gibi etkenlerle 2024’te yüzde 36 seviyesine ulaştı. 2021’de 100 olan maliyet endeksinin 2024’te 505’e yükselmesi kâr marjları üzerindeki baskıyı gösteriyor. 2017’de 119 olan üretim endeksi, 2022’de 94’e gerileyip 2024’te 115’e yükselerek sektörün zorlu koşullara rağmen dayanıklılığını ortaya koydu.

Gelir endeksinin 2021’de 100’den 2024’te 706’ya çıkması ise sektörün kârlılığı sürdürme çabasının bir göstergesi niteliğinde. Son yıllarda artan saatlik asgari ücret de üretim maliyetlerini yukarı çekiyor.

KAMU YATIRIMLARI VE YENİDEN İNŞA TALEBİ SEKTÖRE İVME KAZANDIRIYOR

Türkiye’de artan inşaat maliyetleri önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, kamu yatırımları ve teşvikler sektör için güçlü bir büyüme alanı yaratıyor. İşçilik ve malzeme maliyetleri kâr marjlarını baskılarken; regülasyon belirsizlikleri, üretimdeki dalgalanmalar, iş gücü ve kapasite kısıtları sektörün temel zorlukları arasında bulunuyor. Buna karşılık kamu yatırımlarındaki artış, kentsel dönüşümün genişlemesi, yeniden inşa talebi ve artan hane oluşumu sektöre hız kazandırıyor. 2025 yılında konut satışlarının güçlü seyrini koruması kredi kullanımını desteklese de yüksek faizler nedeniyle nakit ve alternatif finansman yöntemlerinin ağırlığı artıyor.

GÜÇLÜ KONUT TALEBİ TÜKETİCİYİ ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİNE YÖNLENDİRİYOR

Sıkı para politikasına ve azalan kredilere rağmen devam eden güçlü konut talebi, tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarını artırırken sektöre yeni oyuncular çekiyor. Tüketiciler geleneksel kredi yerine alternatif finansman modellerine yöneliyor.

Tasarruf finansman şirketlerinin toplam varlıkları 2022’de 0,8 milyar euro iken 2024’te 2,8 milyar euroya yükseldi. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de 6 lisanslı tasarruf finansman şirketi faaliyet gösteriyor ve sektörün toplam varlık büyüklüğü 4,2 milyar euroya ulaşıyor.

"2027’YE DOĞRU İSTİKRARLI BÜYÜME BEKLİYORUZ"

EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: