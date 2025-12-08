Huawei Cloud’un, Türkiye’deki konumu raporlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2023’te Türkiye’de kendi bulut bölgesini açan tek küresel hiper ölçekli bulut sağlayıcısı olan Huawei Cloud’un, veriyi ülke içinde tutan yerel bulut yapılanmasının öncüsü olmayı sürdürdüğü vurgulanıyor.

Huawei Cloud, IDC’nin Türkiye değerlendirme raporunda ‘Lider’ olarak konumlandı

Huawei, Türkiye’deki bulut altyapı hizmetlerine ilişkin raporda “Lider” olarak konumlandırılmasının, yerelleştirme odaklı yaklaşımının net bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Huawei Cloud’un 2023’te İstanbul’da devreye aldığı bulut servisleri; işletmelere verilerini Türkiye’de işleme, modern uygulamaları düşük gecikmeyle çalıştırma ve regülasyonlara tam uyum sağlama imkanı sunuyor.

HUAWEİ CLOUD’UN, TÜRKİYE’DEKİ KONUMU

Türkiye’de kendi “public cloud” bölgesine sahip tek hiper ölçekli bulut servis sağlayıcısı olması, Huawei Cloud’u veri egemenliği ve yerelleştirme alanlarında rakiplerinden ayrıştırıyor.

Bu değerlendirme, şirketin Türkiye’nin dijital dönüşümüne yönelik uzun vadeli yatırım yaklaşımının somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

LİDER GÖSTERİLMESİNİN NEDENİ

Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

IDC MarketScape 2025’te ‘Lider’ olarak gösterilmemiz, Türkiye’deki üç yerel veri merkezi ve felaket kurtarma altyapımızla işletmelere sağladığımız gerçek değerin güçlü bir teyididir. Bu yapı sayesinde kurumlar verilerini ülke içinde işleyebiliyor, düşük gecikmeyle çalışabiliyor ve regülasyonlara tam uyum sağlayabiliyor.



Bu yaklaşım özellikle finans, perakende, medya ve kamu sektörleri için kritik öneme sahip. Geniş servis portföyümüz ve rekabetçi fiyatlandırma modelimizle farklı ölçeklerdeki projelere esnek çözümler sunuyoruz.

7/24 TÜRKÇE DESTEK

Ayrıca 7/24 Türkçe destek ve yerel iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz entegrasyonlar, müşterilerimizin bulut servislerini daha güvenli ve verimli şekilde kullanmasını sağlıyor. Türkiye’deki bulut bölgemizi daha fazla servisle zenginleştirerek ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE’DE BULUT TEKNOLOJİLERİ HIZLA BÜYÜDÜ

Türkiye’de bulut teknolojilerinin hızla büyüdüğü bu dönemde Huawei Cloud, yerel bulut mimarisi sayesinde işletmelere güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı sağlıyor.

Verinin Türkiye’de işlenmesi; finans, perakende, medya, internet, iletişim ve kamu sektörleri için stratejik önem taşıyor. Huawei Cloud; düşük gecikme süreleri, yüksek erişilebilirlik ve verinin ülke sınırları içinde tutulması gibi temel beklentileri karşılayarak kurumların buluta geçiş süreçlerini hızlandırıyor.

Huawei Cloud’un Türkiye’de sunduğu hizmetler; yapay zeka uygulamalarından veri analitiğine, yüksek işlem gücü gerektiren dijital iş modellerinden yoğun trafikli çevrimiçi platformlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Yerel iş ortaklarıyla sağlanan entegrasyonlar, geniş geliştirici ekosistemi ve 7/24 Türkçe teknik destek, işletmelerin bulut teknolojilerini daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

Huawei Cloud, önümüzdeki dönemde Türkiye bulut bölgesini yeni servislerle genişletmeyi ve işletmelere dijital projeleri için daha güçlü, güvenilir ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmayı hedefliyor.