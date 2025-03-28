Ekonomiye ilişkin yeni kararlar Resmi Gazete'de

AA

Yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutarın 185 bin liraya yükseltilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi.

AZAMİ TUTAR 25 BİN LİRADAN, 185 BİN LİRAYA

Böylece, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami tutar olan 25 bin liralık limit, 185 bin liraya yükseltildi.

ARACILIK EDECEK KURULUŞLARLA İLGİLİ KARAR ALINDI

Yurt dışında yapılacak türev işlemlere ilişkin aracılık edecek kuruluşların kapsamının ve yetkili kuruluş aracılığı olmaksızın işlem yapılabilecek hallerin belirlenmesi ve ilgili piyasaların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşabilecek ilave durumları da kapsaması amacıyla yapılan değişikliğe tebliğde de yer verildi.

YETKİSİZ KİŞİLERCE KALDIRAÇLI ARACILIK YAPILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KARARA EK YAPILDI

Tebliğe yetkisiz kişilerce kaldıraçlı işlem veya türev işlemlere aracılık yapılmasının önlenmesi ve takibi amacıyla bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedbirlerin alınması hususunda bilgi paylaşımında bulunulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin eklemeler yapıldı.

YETKİSİZ ARACILIK YAPANLARA YAPTIRIM

Bu doğrultuda yetkisiz şekilde bu işlemlere aracılık yapanlara yaptırım uygulanması ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesine ilişkin hususlar da tebliğde yer aldı.

BANKALARIN DEPO HESABI AÇMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlandı.

PALADYUM KIYMETLİ MADENLER ARASINA GİRDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde yapılan değişiklikle bankalar altın, gümüş, platin gibi paladyum alım satımına aracılık edebilecek. Yani Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.

KANUNLAR ARASINDA UYUM SAĞLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle birlikte Resmi Gazete'nin 15 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na uyum sağlanmış oldu.