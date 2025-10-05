El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin sevinci

El Salvador, Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Bitcoin'in bugün 125 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte yeni rekor tazelemesi sonrasında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinin Bitcoin'den elde ettiği kazancı paylaştı.

Bukele'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

475 MİLYON DOLAR KÂR

Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador'un Bitcoin rezervini açıkladı ve 475 milyon dolar gerçekleşmemiş kâr gösterdi.

El Salvador’un Bitcoin (BTC) portföyünün toplam değeri: 775 milyon 940 bin 602 dolar

Toplam yatırım tutarı: 300 milyon 548 bin 375 dolar

Toplam kâr (unrealised profit): 475 milyon 392 bin 226 dolar

Toplam kâr oranı: Yüzde 158,17

Yılbaşından bu yana artış (YTD): Yüzde 32,12 yani 188 milyon 619 bin 20 dolar