Elektrik, petrole meydan okuyor

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Uzmanlar, küresel elektrik talebinin ve temiz enerji teknolojilerinin büyümesiyle dünyanın hızla "elektrik çağı"na ilerlediği belirtiyor.

Elektrik, ulaşım sektöründe petrole meydan okumaya başlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) enerji analizi ve projeksiyonlarında en yetkili küresel kaynak olarak değerlendirilen Dünya Enerji Görünümü'nün (WEO) bu yılki raporu bu görüşü onaylıyor.

Rapor, artan jeopolitik belirsizlikler, yeni teknolojiler, temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliğinin enerji güvenliğine etkilerini inceliyor.

"JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER RİSK YARATIYOR"

Rapora göre, mevcut jeopolitik gerginlikler, enerji güvenliği ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çabalar için büyük riskler yaratıyor.

DÜNYA ELEKTRİK TALEBİNE 'HER YIL BİR JAPONYA' EKLENİYOR

Son 10 yılda küresel elektrik talebi ise enerji talebinin iki katı büyüdü. Dünya elektrik talebinde her yıl Japonya'nın talebine eş değer artışın görüldüğü bu ortamda, "yeni ve daha elektrikli bir enerji sisteminin hatları" belirginleşiyor.

"BENZİN FİYATINI DEĞİL, ELEKTRİĞİN KİLOVATSAAT BAŞI FİYATINI ÖNEMSEYECEĞİZ"

IEA Baş Enerji Ekonomisti ve WEO'nun başyazarlarından Tim Gould, geleneksel petrol ve gaz arzını etkileyen risklerin enerji güvenliği için hala kritik olduğunu ve Orta Doğu'da tırmanan çatışmaya bağlı olarak bölgedeki gaz ve petrol üreticilerinin, küresel arz açısından önem taşıdığını anlattı.