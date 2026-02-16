Elektrik sektörüne 777 milyar liralık rekor yatırım

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayan ve 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık beşinci tarife döneminde planlanan yatırım bedeli hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, yeni tarife döneminde yatırım hacminin önceki döneme göre önemli ölçüde arttığını ifade ederek, kesinti sürelerini azaltmaya odaklandıklarını kaydetti.

5 yıllık dönemde yüksek tutarlı bir yatırım planı olduğu bilgisini aktaran Erdoğan, "777 milyar Türk Lirası yatırım yapılması söz konusu. 2025 Ekim dolar kuruna göre 19 milyar dolarlık yatırım yapılacağını görüyoruz. Bu yatırımların büyük bölümü şebeke yenileme, genişletme ve iyileştirme için yapılacak. Planlı bakım bütçeleri de artırıldı. Temel hedefimiz, kesinti sürelerini ve sıklığını düşürmek." diye konuştu.

Erdoğan, yatırım tarifelerinin etkisine de değinerek, dağıtım yatırımlarının belirli kurallar çerçevesinde tarifeye yansıtıldığını, dağıtım şirketlerinin yatırımlarının 10 yıl içinde itfa edildiğini, itfa edilmemiş kısım için düzenlenmiş getiri uygulandığını vurguladı.

APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ ÜNİTELERİ TESİSAT KONTROLÜ OLMADAN KULLANILMAMALI

Tüketicilere güvenli kullanım çağrısında bulunan Erdoğan, "Elektrikli araç şarj ünitesi ya da yüksek güçlü cihazlar, tesisat uygunluğu kontrol edilmeden kullanılmamalı. Öngörülmeyen yükler hem şebekeye hem kullanıcıya risk oluşturur." bilgisini paylaştı.

KURULUMDAN ÖNCE İLGİLİ ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞUNDAN ONAY ALINMASI GEREKİYOR

Elektrikli araç şarj ünitelerinin güvenli şekilde yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: