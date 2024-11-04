Emekli ve memur maaşlarında 4 aylık zam oranı

Emeklilerin ve memurların maaşlarında etkili olan 6 aylık enflasyonun 4 ayı belli oldu.
EMEKLİLER 4 AYDA YÜZDE 12,6 ZAM HAK ETTİ
4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından 12,06 oldu.
Bu verilere göre enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına olduğu gibi yansıyacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamalarında ise enflasyon farkı Toplu Sözleşme'den verilen rakam ile birlikte değerlendirilecek.
MEMURLAR 4 AYDA YÜZDE 7,99 ZAM HAK ETTİ
Temmuzdan bugüne kadar olan 4 aylık enflasyon yüzde 10’un üzerinde bir enflasyona çıkmış oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış oranı 7,99 oldu.
YIL SONU TAHMİNİ
Uzmanlar, bu şartlarda memur ve memur emeklileri yüzde 9’luk ve emeklilerin yüzde 12’lik zammı garantilediğini düşünüyor.
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