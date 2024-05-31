Emeklilere şehirler arası otobüslerde indirim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanmasının ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir karar daha Resmi Gazete'de yer aldı.

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ensonhaber.com

Milyonlarca emeklinin takip ettiği yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Emekliler için özel indirimler de bir adım daha atıldı.

Şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce, emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

Yolcu biletlerinde yüzde 20 indirim

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde, indirim uygulamayanlara uyarma cezası verilecek.