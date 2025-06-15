Emine Erdoğan, Babalar Günü'nde Filistinli kahraman babalara güç diledi

AA

Bugün "Babalar Günü" olarak kutlanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, mesajında, "Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de... Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum." ifadesini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETLİ BABALARINI HÜRMETLE ANIYORUM"

Babanın, aydınlığın pusulası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

Sevgisi huzur, desteği güç, yokluğu dinmeyen bir sızıdır. Başta evladını vatan uğruna toprağa veren şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere gazilerimizin babalarını hürmetle anıyorum. Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de... Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum.

"KORUYUCU BABALARIMIZA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"