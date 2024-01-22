Emtia piyasasında değerli metallerde düşüş eğilimi hakim oldu Emtia fiyatlarında geçen haftanın seyrine bakıldığında, altının onsu geçen hafta yüzde 1, gümüş yüzde 2,3, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 2,3 değer kaybetti.

AA

Emtia fiyatları, fiyatlamaların odağında bulunuyor.

Emtia piyasası, yeni yılda karışık seyretmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması, altına olan talebi azalttı.

Altının onsu geçen hafta yüzde 1, gümüş yüzde 2,3, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 2,3 değer kaybetti.

Enerji fiyatları

Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,2 değer kazanırken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 24 değer kaybetti.

Petrol fiyatları, küresel talepte bu yıl ve gelecek yıl artış yaşanacağı beklentisi, soğuk havanın etkisiyle ABD'de üretimde düşüş yaşanması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin artmasıyla yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayımladığı rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 2,2 milyon varil artışla 104,4 milyon varile yükselecek.

Petrol talebinin büyümesine çoğunlukla Çin ve Orta Doğu'daki ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Talebe dönük yükselişte, hava ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artışın da etkili olması bekleniyor.

Talebin 2025'te ise günlük 1,8 milyon varil büyüyerek günlük 106,2 milyon varil olması tahmin ediliyor. Dünyada petrol talebinin artacağı öngörüsü, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Doğalgaz üretimindeki artış ise doğalgaz fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Metaller değerlendi

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,5, kurşun yüzde 2,5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,3 arttı.

Çin ekonomisinin etkisi

Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişelere karşın ülkede ekonomik faaliyetin canlılığını sürdürdüğüne işaret eden veriler, metallere talebin arttığını ortaya koyuyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı. Ülkede, elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 arttı.

Londra Metal Borsası'ndan bakır stoklarının düşmesiyle bakır fiyatları arttı. Kanada merkezli, First Quantum Minerals şirketinin Avustralya'daki nikel ve kobalt operasyonunda madenciliği durduracağına ve iş gücünde kesintiye gideceğine yönelik haberlerle nikel fiyatlarında yükseliş görüldü.

Tarım grubu karışık seyretti

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatı yüzde 0,5, mısır yüzde 0,3, soya fasulyesi yüzde 0,8, pirinç yüzde 0,1 azalış kaydetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 1,5, kahve yüzde 2,6, şeker yüzde 9, kakao yüzde 6,5 değer kazandı.

Kakao fiyatı rekor kırdı

Kakao, geçen hafta ton başına 4.607 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Brezilya'da kurak havanın devam edeceğine yönelik öngörüler ve bunun da kahve rekoltesine zarar vereceğine ilişkin endişelerle kahve fiyatları yükseldi. Vietnam'da geçen yıl kahve ihracatının düşmesi de kahveye ilişkin arz endişelerinin sürmesine neden oluyor.

Şekerde de arz sıkıntısı endişesi fiyatları artırıyor

Şekerde de arz sıkıntılarına neden olan birçok faktör bulunuyor. Hindistan'ın şeker ihracatı yasağını sürdüreceğine ilişkin haberler, El Nino hava olayının üretimi olumsuz etkileyebileceği endişeler fiyatlarda sert yükselişe yol açtı.

Dünya'nın önde gelen şeker üreticisi ülkelerinden olan Tayland'da da şeker üretiminin 2023/2024 sezonunda düşebileceğine yönelik tahminler de şeker fiyatlarının yükselmesine neden olan başka bir sebep olarak öne çıktı.

Olumsuz hava koşullarının kakaonun rekoltesini etkilemesi ve bunun sonucunda kakao teslimatlarının azalmasıyla kakao fiyatları da tarihi zirveleri test etmeye devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)