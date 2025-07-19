En çok gri ve gümüş renkli araçlar kazaya karışıyor

Araçlarda gri, siyah ve mavi renklerin düşük görünürlük nedeniyle daha fazla kazaya yol açtığı tespit edildi.

Beyaz ve sarı renkli araçlar daha güvenli tercihler arasında gösteriliyor.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziran ayında 189 bin 237 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında kaydı yapılan otomobillerin sayısı 72 bin 361 adet oldu.

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 206 bin 133'ü gri renkli oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA GRİ ARAÇ KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,5'i beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,1'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli olarak kayıtlara geçti.

ARAÇTA RENK SEÇİMİ

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, araç renkleri güvenlik açısından kritik bir faktör. 850 bin kaza verisine göre, en riskli otomobil renkleri belli oldu.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, renklerin kazalara etkisini ortaya koyuyor.

850 BİN KAZA İNCELENDİ

İncelenen 850 bin kaza verisine göre, en riskli renkler arasında gri, gümüş, mavi ve kırmızı yer alıyor. Özellikle gri ve gümüş renkler, çevreyle kolay kamufle olduğu için fark edilmeleri zorlaşıyor. Bu da kazaların artmasına neden oluyor.

MAVİ VE KIRMIZI ARAÇLAR

Mavi ve kırmızı araçlar da yüksek kaza oranına sahip. Bu renkler, özellikle spor otomobillerde sık tercih edildiğinden, agresif sürüş tarzlarıyla ilişkilendiriliyor.

GECE GÜNDÜZ FARKI

Araştırma, gece kazalarında siyah araçların daha tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Gece şartlarında siyah araçların kaza riski yüzde 47 oranında artıyor. Gündüz ise beyaz araçlar daha görünür olmalarına rağmen bazı durumlarda risk taşıyabiliyor.

KAZA İSTATİSTİKLERİ

Kazaya karışma oranları renk bazında şöyle sıralanıyor:

Gri: En riskli renkler arasında

Mavi: Yüzde 9,4 oranında kaza riski

Siyah: Yüzde yüzde 3,2 oranında kazaya karışma

Kırmızı: Yüksek hız ve agresif sürüşle bağlantılı

Kahverengi: Düşük riskli yüzde 0,4

Sarı: Yüzde 2,5, ancak görünürlüğü iyi olduğu için nispeten güvenli

GÜVENLİ SÜRÜŞ ÖNCELİKLİ

Ancak, güvenli sürüş alışkanlıklarının renkten önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor.

