En düşük emekliye müjde: Zam geliyor...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının belirlenmesi için çalışmalar başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaşa ilişkin olarak çalışma yapıldığını söyledi.

Hiçbir zaman mağduriyet yaşatmadıklarını belirten Usta, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceklerini kaydetti.

En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.

YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Yılbaşında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam olan yüzde 15.75 oranında zam alan en düşük emekli maaşına yeni zam yapılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonuna gelip görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu’nda da oylanacak.

Meclis’ten geçmesi nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalaması gerekecek.

Sonrasında ise Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı değişmiş olacak.