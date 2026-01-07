En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı toplantısı bugün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının seyri için yapılacak toplantı, bugün AK Parti Grubunda gerçekleşecek.

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor.

Emeklilerin arasındaki 4 milyon 110 bin kişi, en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde, en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı.

İLK HESAPLAMALARA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞIN 18 BİN 939 LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Aralık 2025 ayının enflasyonu açıklandı, SSK ve Bağ-Kurluların, memur ve memur emeklilerinin 6 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı. Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam aldı. Şu anda en düşük emekli maaşa 6 aylık kesinleşen zam oranıyla birlikte 2 bin 57 TL zamla birlikte 18 bin 939 TL liraya çıkması bekleniyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALI

En düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde bir karar alınırsa bunun için yasa değişikliği gerekiyor.

TOPLANTI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını anımsattı.

Yılmaz, çalışmanın Meclis'te düzenlenme gerektiren bir konu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

Bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde.

TOPLANTIYA CEVDET YILMAZ BAŞKANLIK EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, bu hafta bir toplantı yapılacak. Toplantıda etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

"KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme en kısa sürede yapılacak. Karar Meclis'in kısa süre içinde sonuçlanacaktır." demişti.

NİHAİ KARAR, MECLİSİMİZİN

Kamuoyunda en düşük emekli aylığı artışıyla ilgili "Enflasyon oranında mı olsun yoksa bunun üzerinde mi gerçekleşsin" şeklinde tartışmalar yaşandığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

Bunun kararını vermek için elbette bir etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Malum 17 milyon civarında emeklimiz var. Dediğiniz gibi 4 milyon, limiti nerede koyacağınıza bağlı olarak belki daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir.

"ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ"

Yılmaz, "Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. Biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk, enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. İmkan buldukça bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık." diye konuştu.

"SONUÇ, ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA DUYURULACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair açıklamasında, "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." dedi.



