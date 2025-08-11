En ucuz market hangisi, nasıl bulunur? İşte yöntemi

Son dönemde artan fiyat dalgalanmaları, vatandaşları alışveriş öncesinde en ucuz marketi aramaya yöneltti.

Aynı ürünün farklı marketlerde değişen etiket fiyatları, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkilerken, fiyat karşılaştırma ihtiyacı da her zamankinden daha önemli hale geldi.

Bu ihtiyaca çözüm olacak yeni bir adım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Market Fiyatı” uygulaması, tüketicilerin farklı marketlerdeki ürün fiyatlarını kolayca karşılaştırarak en uygun alışverişi yapmasına imkan tanıyor.

Söz konusu uygulamaya dair konuşan Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

Peki; en ucuz market hangisi? En ucuz market nasıl bulunur? Fiyat karşılaştırması nasıl yapılır? İşte detaylar...

MARKET FİYATI UYGULAMASI

Market Fiyatı, seçtiğiniz adrese en yakın farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri ve marketleri sıralayan bir platform.

Uygulama ya da site üzerinden listeye eklediğiniz ürünlerin marketlerdeki toplam tutarlarını ve en hesaplı seçenekleri ÜCRETSİZ olarak görebiliyorsunuz.

Platformdan alışveriş yapılmıyor. Sadece hangi ürünün hangi markette ne kadara satıldığını görebiliyorsunuz.

EN UCUZ MARKET NASIL BULUNUR

Kullanıcılar, sitede adresini yazıp konumu belirliyor. Böylece seçilen adrese en yakın marketler görülüyor.

Arama çubuğuna bir ürün adı yazıp fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Telefonunuzun kamerasını kullanarak ürünün barkodunu okutun ve aynı ürünün çevredeki diğer marketlerdeki fiyatını anında görün.

Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz.